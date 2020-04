Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Karlsruhe (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr auf der Kriegsstraße in Karlsruhe. Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer bremste sein Fahrzeug laut Zeugenaussagen plötzlich und unvermittelt bis zum Stillstand ab. Der hinter ihm fahrende 20-jährige Peugeot-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs auf. Dabei wurde die Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt zirka 2.500 Euro.

