POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag im Kreuzungsbereich Hardtstraße / Stösserstraße, bei dem 83-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 52 Jahre alter Klein-Lkw-Fahrer mit seinem Gefährt gegen 14.50 Uhr auf der Hardtstraße in nordöstliche Richtung. Vor ihm fuhr ein Radfahrer, der kurz vor der Einmündung in die Stösserstraße mit Handzeichen signalisierte, dass er nach links abbiegen möchte. Als er seinen Abbiegevorgang einleitete, wurde er von dem Lkw-Fahrer überholt, so dass es zu einer Berührung kam. Durch die Kollision stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und wurde dabei verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

