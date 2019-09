Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Frau (50) stürzt aus Krankenhausfenster - Polizei sucht dringend Zeugen

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Eine 50-jährige Frau stürzte am vergangenen Freitag (20. September) aus einem Fenster eines Mülheimer Krankenhauses und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 50-Jährige war Patientin in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses an der Kaiserstraße. Am frühen Nachmittag, zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr, stürzte die Frau aus dem Fenster, welches zur Straße Muhrenkamp ausgerichtet ist. Zurzeit befindet sich die Patientin in intensivmedizinischer Behandlung in einem Essener Krankenhaus. Nachdem der Vorfall am Dienstag (24. September) der Polizei gemeldet wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und untersucht aktuell die Hintergründe zu dem Fenstersturz. Die Polizei sucht Zeugen, die den Sturz an dem Muhrenkamp beobachtet haben oder zusätzliche Angaben zu dem Vorfall geben können. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /JH

