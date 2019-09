POL-E: Essen: Wohnmobil gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Polizei Essen

45141 E.-Nordviertel: In der Nacht von Mittwoch, 25. September, auf Donnerstag, 26. September, wurde in der Blücherstraße ein Wohnmobil gestohlen. Die Tat hat sich vermutlich in der Zeit von 21 Uhr am Mittwochabend bis 5 Uhr am Donnerstagmorgen vor dem Wohnhaus der Eigentümer ereignet. Das Wohnmobil ist beige mit schwarzen Streifen, der Aufbau von der Marke Carthago Malibu, das Fahrgestellt ein Fiat Ducato. Am Heck befindet sich ein Fahrradträger der Marke Slide Move. Das amtliche Kennzeichen des Wohnmobils lautet E-DU-512. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben oder das gestohlenen Wohnmobil gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 32 der Polizei zu melden. /bw

