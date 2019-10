Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kraftstoff entwendet + Einbruch misslang + Unfallflucht + Radfahrerin verletzte sich schwer

Cuxhaven (ots)

Kraftstoff entwendet

Otterndorf. In dem Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Dienstag, dem 22.10.2019, gegen 13.00 Uhr brachen bislang Unbekannte das Tankschloss eines Kettenbaggers auf und entwendeten ca. 60 Liter Dieselkraftstoff. Der Bagger stand auf einer Baustelle in der Straße Am Medembogen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Otterndorfer Polizei unter der Telefonnummer: 04751/ 90938-0

++++++++++++++++++++++++++++

Einbruch misslang

Cuxhaven. Am Montagabend zwischen 19.00 und 20.00 Uhr versuchten sich bislang Unbekannte unbefugten Zutritt zu einer Apotheke in der Rohdestraße zu verschaffen, indem sie versuchten eine Seitentür aufzubrechen. Dieses misslang. Zeugenhinweise erbittet die Cuxhavener Polizei unter der Telefonnummer: 04721/573-0

++++++++++++++++++++++++++++

Unfallflucht

Hemmoor. Am Montag, dem 21.10.2019 gegen 04.45 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen Audi Q 5 auf einem Parkplatz eines Restaurants an der Bundesstraße 73. Als er gegen 17.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er erhebliche Schäden an der Beifahrerseite fest. Augenscheinlich sind die Dellen und Kratzer bei einem missglückten Rangiermanöver entstanden, worum sich der bislang noch unbekannte Unfallverursacher jedoch nicht kümmerte. Die Schadenssumme wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Polizei in Hemmoor bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04771 607-0.

++++++++++++++++++++++++++++

Radfahrerin verletzte sich schwer

Altenwalde. Am 22.10.2019 gegen 16.15 Uhr befuhr ein 55-jähriger Schiffdorfer mit seinem Pkw die Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße und bog nach rechts auf die L 135 ab. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 65-jährige Fahrradfahrerin, die die Kreuzung geradeaus in die Robert-Koch-Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie wurde in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

