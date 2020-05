Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Mit Motorrad gestürzt

Hattingen (ots)

Am Mittwoch kam es , gegen 14:30 Uhr, auf der Johannessegener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 46-jähriger fuhr mit seinem Motorrad auf der Johannessegener Straße in Richtung Hackstückstraße. Im Einmündungsbereich zur Hackstückstraße musste er, aufgrund der geltenden Rechts- vor Linksregelung, sein Fahrzeug verlangsamen, um einen Pkw passieren zu lassen. In Folge dieses Bremsmanövers verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte zur linken Seite. Hierbei verletzte er sich leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er nicht.

