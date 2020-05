Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fahrer flüchtet nach Unfall auf der Isenbergstraße

Hattingen (ots)

Am Dienstag, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Isenbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-Jähriger fuhr in seinem Mercedes auf der Isenbergstraße in Richtung Essener Straße. In einer Linkskurve geriet aus bisher ungeklärten Gründen ein entgegenkommender Dacia auf die Fahrspur des Mercedes-Fahrers und es kam zu Zusammenstoß. Der Fahrer des Dacia kletterte nach Zeugenaussagen über den Beifahrersitz aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in Richtung Tippelstraße. Im Laufe der Unfallaufnahme wurde durch Kräfte der Feuerwehr eine verdächtige Person im Wald, oberhalb der Unfallstelle, gemeldet. Diese entsprach der Personenbeschreibung des geflüchteten Fahrers. Da aufgrund des Unfallmechanismus nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Person verletzt war und ärztliche Hilfe benötigte, wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, der bei der Suche unterstützte. Die Suche verlief jedoch ohne Erfolg. So wird der Fahrer beschrieben:

-ca. 40-50 Jahre alt -schlanke Statur - ca. 180cm groß -dunkle kurze Haare

Der 50-jährige Mercedesfahrer und seine im Fahrzeug befindliche 12-jährige Tochter wurden vor Ort untersucht, blieben aber unverletzt. Der Dacia wurde durch eine Auftragsfirma vom Unfallort entfernt und sichergestellt. Ermittlungen hinsichtlich des Halters des Unfallfahrzeuges laufen derzeit.

