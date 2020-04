Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200423-1: Kuriose Flucht aus Krankenhaus - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23. April) ist einem 40-jährigen Zeugen ein junger Mann aufgefallen, der in einem Krankenhaushemdchen Fahrrad fuhr. Gegen 00:00 Uhr sei der junge Mann auf der Kölner Straße in Schlangenlinien gefahren und habe sehr unsicher gewirkt. Polizeibeamte trafen den jungen Mann (18) auf der Kölner Straße in einer Tankstelle an. Sein zuvor geführtes Fahrrad hatte er vor der Tankstelle abgestellt. Dort lief er hektisch umher, gestikulierte wild und redete lautstark auf die Tankstellenmitarbeiterin ein. In seiner Atemluft nahmen Polizisten starken Alkoholgeruch wahr. Während der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der junge Mann in Folge eines wechselseitigen Körperverletzungsdeliktes in einem Krankenhaus gewesen war. Von dort war er mit einem vermutlich gestohlenen Fahrrad zur Tankstelle gefahren, wo er die Verpackung eines Schokoriegels aufriss und diesen aß, ohne zu bezahlen. Den 18-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr. Ein Arzt entnahm dem jungen Mann auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Wegen seines aggressiven Verhaltens und seiner starken Alkoholisierung blieb der 18-Jährige bis zu seiner Ausnüchterung im Gewahrsam der Polizei. (akl)

