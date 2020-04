Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200421-3: Unbekannte entwendeten Transportkisten - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21. April) haben drei unbekannte Männer Transportkisten eines Hofladens an der Horbeller Straße entwendet. Gegen 23:45 Uhr nahm eine Zeugin (35) drei unbekannte männliche Personen auf dem Grundstück eines Hofes wahr. Die Männer hatten sich Zugang zu dem Gelände verschafft und entwendeten etwa 100 Transportkisten. Vermutlich waren die drei Männer mit einem Fahrzeug an der Örtlichkeit um die Kisten transportieren zu können. Einer der Männer trug eine dunkle Jacke mit hellen Längsstreifen an den Ärmeln, eine graue Hose und weiße Schuhe. Zudem hatte er eine Kapuze an seiner Jacke, die er über seinen Kopf gezogen hatte. Die zweite männliche Person trug ebenfalls eine dunkle Jacke. Diese hatte einen schwarzen Aufnäher/Patch auf der rechten Schulter. Außerdem trug er eine hellgraue Hose mit schwarzen Längsstreifen an den Hosenbeinen und weiße Schuhe. Die Kapuze seiner Oberbekleidung war weiß. Den dritten Tatverdächtigen konnte die Zeugin nicht näher beschreiben.

Sollten Sie die Tat, ein verdächtiges Fahrzeug oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich unter der Telefonnummer 02233-52-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden. (akl)

