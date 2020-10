Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Borgeln - Vandalismus

Welver (ots)

Auf dem Sportplatzgelände der Grundschule in Borgeln an der Bördestraße veranstaltete die Landjugend anlässlich eines Erntedankgottesdienstes am Sonntagmorgen (4. Oktober) ein Frühstück. Anschließend ging man gegen 9.30 Uhr in den Gottesdienst. Bei der Rückkehr, gegen 11.40 Uhr, stellte man fest, dass der Frühstücksplatz verwüstet war. Aufgestellte Pavillons und Sofas wurden von Unbekannten durch Schnitte beschädigt. Ein in der Nähe befindlicher Bagger hatte eine beschädigte Frontscheibe und wurde mit Ketchup vollgeschmiert. Zeugen konnten noch zwei Kinder weglaufen sehen. Da eines der Kinder bekannt war, suchte eine Streifenwagenbesatzung dieses auf. Es gab an, dass sie in der Nähe gespielt und ein lautes Klirren gehört hatten. Anschließend sahen sie zwei Männer vom Tatort in einem dunklen Kleinwagen einsteigen und wegfahren. Die Tatverdächtigen waren circa 18 bis 20 Jahre alt und trugen schwarze Kapuzenpullover. Aus Angst seien die Kinder dann weggelaufen. Einer von ihnen trug eine schwarze Jogginghose von Nike und einer eine Jeanshose. Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern oder dem Vandalismus machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

