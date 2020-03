Polizei Düsseldorf

POL-D: Spektakulärer Unfall in Oberkassel - Pkw kippt auf die Seite - 24-Jährige leicht verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 10. März 2020, 11.18 Uhr

Bei einem spektakulären Unfall heute Vormittag in Oberkassel wurde die 24-jährige Fahrerin leicht verletzt. Fünf geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit eine 24-jährige Düsseldorferin auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring aus Richtung Rheinkniebrücke in Richtung Oberkasseler Brücke unterwegs. Kurz hinter der Wildenbruchstraße verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchierte am rechten Fahrbahnrand mehrere geparkte Fahrzeuge und kippte schließlich auf die linke Seite. Die Feuerwehr befreite die Frau. Der Kaiser-Wilhelm-Ring musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Unfallwagen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

