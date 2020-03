POL-D: Mönchengladbach/Viersen - A 61 Richtung Venlo - Drei Leichtverletzte - Mehrere beteiligte Fahrzeuge

Polizei Düsseldorf

Sonntag, 8. März 2020, 21.57 Uhr

Bei einem Unfall gestern Abend auf der A 61 Richtung Venlo im Bereich der Anschlussstelle Nettetal-West wurden drei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro.

Eine 36-jährige Duisburgerin war mit ihrem Ford Fiesta auf dem linken Fahrstreifen der A 61 unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve geriet sie aus unbekannter Ursache auf den rechten Fahrstreifen und prallte dort gegen den Mercedes eines 25-Jährigen aus Nettetal. Während der Pkw des 25-Jährigen nach der Kollision mit der Leitplanke auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam, blieb der Ford quer zur Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen liegen. Beide Fahrer konnten leicht verletzt ihre Fahrzeuge verlassen und sich auf den Seitenstreifen retten. Wenige Augenblicke später näherte sich ein Mann mit seinem Opel der Unfallstelle. Der 48-Jährige erkannte das, auf der Fahrbahn stehende, Auto zu spät und prallte in das Fahrzeug. Auch er wurde leicht verletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Venlo zwischen 22.10 und 0.40 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.

