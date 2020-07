Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/RW) 69-jähriger Dreiradfahrer schwer verletzt 1.7.20, 15.30 Uhr

Dietingen (ots)

Ein 69-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Piaggio-Rollers ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Dietingen und Rottweil schwer verletzt worden und mit mehreren Knochenbrüchen in eine Klinik eingeliefert worden. Kurz vor der Abfahrt "Tierstein" überholte er mit seinem Großroller einen Citroen und geriet danach in einer Linkskurve ins Schlingern. Der Fahrer konnte Zeugenaussagen zufolge sein Fahrzeug nach dem Einscheren nicht mehr kontrollieren und stürzte deswegen in die Böschung. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest und wird nun untersucht. Den Schaden am Dreirad schätzt die Polizei auf 3.000 Euro.

