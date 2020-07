Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 02.07.2020 - Polizei durchsucht mehrere Wohnungen nach Betäubungsmitteln (01.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Rund 150 Polizeibeamte durchsuchten am Mittwoch in der Zeit von 6 Uhr bis 10 Uhr auf Grundlage richterlicher Durchsuchungsbeschlüsse, die die Staatsanwaltschaft Konstanz erwirkt hatte, 16 Wohnungen in Villingen, Schwenningen, Bad Dürrheim und Donaueschingen nach Betäubungsmitteln. Hierbei konnten mehrere hundert Gramm Marihuana und weitere pulverartige Substanzen, deren chemische Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, 25 Marihuana-Pflanzen sowie diverse Schreckschusswaffen und mehrere tausend Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden und beschlagnahmt werden. Ebenso wurden mehrere Datenträger beschlagnahmt und der Auswertung zugeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

