Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Alarm in Postfiliale (02.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Wegen eines Alarms musste die Polizei am heutigen Donnerstag gegen 01.30 Uhr zur Postfiliale in der Straße "Auf Herdenen" ausrücken. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die rote Rundumleuchte in Betrieb war. Das Gebäude wurde umstellt, Einbruchsspuren konnten jedoch keine festgestellt werden. Wie sich herausstellte handelte es sich um einen Fehlalarm.

