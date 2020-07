Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen) Rollerfahrerin missachtet Vorfahrt (01.07.2020)

Hilzingen, Lkrs. KN (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und über 8.000 Euro Sachschaden hat sich am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr auf der B 314 ereignet. Eine 21-jährige Fahrerin eines Motorrollers fuhr auf der Bundesstraße von Hilzingen in Richtung Riedheim und wollte nach links in die Eduard-Presser-Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Peugeot einer 22-jährigen Frau. Diese versuchte durch eine Vollbremsung eine Kollision zu verhindern, was jedoch nicht gelang. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Rollerfahrerin und wurde hierbei verletzt. Vom Rettungsdienst wurde die 21-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

