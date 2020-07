Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Industriegebiet) Die Kontrolle über das Fahrzeug verloren (02.07.2020)

Konstanz-Industriegebiet (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden von über 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Morgen des heutigen Donnerstags gegen 03.45 Uhr in der Fritz-Arnold-Straße / Gottlieb-Daimler-Straße ereignet hat. Ein 20-jähriger Autofahrer gab gegenüber der Polizei an, bei der Fahrt von der Fritz-Arnold-Straße in die Gottlieb-Daimler-Straße die Kontrolle über seinen Pkw verloren zu haben und von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Anschließend prallte der VW Golf gegen eine auf einem Grundstück befindliche Beton-Verladebühne. Bei der Unfallaufnahme konnten Anzeichen für einen etwaigen Alkohol-/oder Drogenkonsum des Fahrers festgestellt werden, weshalb eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst wurde. Die 19-jährige Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite VW musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

