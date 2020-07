Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wallhausen) Versuchter Trickbetrug - Zeugenaufruf (26.06.2020)

Konstanz-Wallhausen (ots)

Zwei unbekannte Männer versuchten am Freitag gegen 16.30 Uhr im Dorfladen in der Heinrich-von-Tettingen-Straße einen 200-Euro-Schein zu wechseln. Durch geschickte Gesprächsführung verwirrten die Unbekannten die Kassiererin bei einem Kaufgeschäft und versuchten hierbei, mit einer 200-Euro-Note zu bezahlen. Beim Wechselgeld forderte einer der Männer immer wieder andere Scheine, hierdurch wurde die Mitarbeiterin misstrauisch und verwies schließlich die Männer des Geschäftes. Vor dem Einkaufsladen äußerten sich die Unbekannten gegenüber der Angestellten verbal aggressiv, woraufhin ein bislang noch unbekannter Zeuge auf die Männer aufmerksam wurde. Er konnte beobachten, wie diese in einen schwarzen Audi A4 mit dem Kennzeichen TOS?? 88 einstiegen und wegfuhren. Der Zeuge teilte diese Beobachtung der Kassiererin mit. Zuvor hatten die gleichen Männer versucht, den Geldwechseltrick in zwei Geschäften in Allensbach durchzuführen, was ihnen aber ebenfalls nicht gelang. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Fahrzeug der Männer machen können, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97150, zu melden. Besonders der Zeuge, der die Beobachtungen hinsichtlich des Pkw der Täter gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

