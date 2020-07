Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/RW) Akku überhitzt in der Ladestation 1.7.20, 02 Uhr

Seedorf (ots)

Ein Lithium-Ionen Akku eines Modelfliegers hat sich in der Nacht zum Mittwoch beim Ladevorgang überhitzt. Es kam deswegen zu einer starken Rauchentwicklung im Keller eines Wohnhauses im Schönbuchweg. Die Bewohner des Hauses hatten in der Nacht den Rauch rechtzeitig wahrgenommen, sich in Sicherheit gebracht und die Leitstelle der Feuerwehr alarmiert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Gebäudeschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Dunningen und Rottweil, die mit insgesamt neun Fahrzeugen und 39 Mann anrückten, sorgten für eine Durchlüftung des gesamten Hauses.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell