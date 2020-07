Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen) Drogen im Straßenverkehr (01.07.2020)

Geisingen (ots)

Die Überprüfung des 20-jährigen Lenkers eines VW Polo am heutigen Mittwoch, gegen 11.30 Uhr an der Kontrollstelle des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil an der Autobahnausfahrt Geisingen an der aus Richtung Engen im Hegau in Fahrtrichtung Stuttgart führenden Fahrbahn der Bundesautobahn A81 führte zur Feststellung der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit des 20-Jährigen durch einen vorausgegangenen Drogenkonsum.

Im Pkw des Betroffenen wurden Marihuana-Blüten und Konsum-Utensilien festgestellt. Die Betäubungsmittel und das Zubehör wurden sichergestellt. Dem jungen Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogeneinwirkung eingeleitet.

Zur Einleitung führerscheinrechtlicher Maßnahmen wird die am Wohnort des Betroffenen zuständige Fahrerlaubnisbehörde über die Feststellungen unterrichtet.

