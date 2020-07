Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen) Diebstahl einer Palette Zaunelemente (19.06.2020 - 21.06.2020)

Immendingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl einer Palette mit Zaunlaschen, die bereits am Nachmittag des Freitags, 19.06.2020, gegen 16.00 Uhr, am Tor 2 des Prüf- und Technologiezentrums der Firma Daimler an der Adresse Gottlieb-Daimler-Straße 2 angeliefert wurde und stehen gelassen wurde. Die Palette mit dem Zaunbaumaterial aus Metall fehlte am nächsten Tag.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Verschwinden der Palette oder zum Verbleib der Zaunlaschen mit einem Wert von etwa 1.000 Euro geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu melden.

