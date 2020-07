Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Zimmern) Versuchter Enkeltrickbetrug (30.06.2020)

Immendingen (ots)

Kühl reagierte ein in Zimmern wohnhafter Rentner am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf den Anruf einer jungen Frau, die sich ihm gegenüber als seine Enkelin ausgab. Die Anruferin erklärte, sie sei in Donaueschingen, habe eine Wohnung erworben, nun besorge sie einen Kuchen und käme dann vorbei. Der Rentner, der über die Enkeltrick-Betrugsmasche informiert und sicher war, dass die Anruferin niemals eine Enkeltochter sein kann, forderte die Anruferin zum Besuch auf und stellte ihr eine Tasse Kaffee in Aussicht. Nachdem er der jungen Frau übermittelte, dass er ihr kein Geld zu verteilen habe, legte die Anruferin auf. Sie hat sich anschließend nicht mehr gemeldet. Der Geschädigte teilte den Sachverhalt beim Polizeiposten Immendingen mit, wo eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines versuchten schweren Betrugs aufgenommen wurde.

