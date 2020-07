Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/RW) Lastwagenreifen aus Lagerhalle gestohlen 1.7.2020

Seedorf (ots)

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Bösinger Straße haben unbekannte Täter in dre Nacht zum Mittwoch 30 Lastwagenreifen im Wert von 15.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei vor Ort feststellte, schlugen die Täter eine Scheibe am Gebäude ein, um in die Halle zu gelangen. Bei den Reifen handelt es sich um Neuware der Marken Bridgestone und Michelin in verschiedenen Größen. Sie wurden der Spurenlage zufolge zum Rolltor der Lagerhalle gebracht, wo sie aufgeladen und abtransportiert worden sind. Die Ermittlungen der Polizei Schramberg in dem Einbruchsfall dauern noch an.

