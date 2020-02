Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Fahrprüfer nach nicht bestandener Prüfung beleidigt (25.02.2020)

Singen (ots)

Nachdem ein Fahrschüler seine praktische Prüfung am heutigen Dienstag wieder einmal nicht bestanden hatte, kam es am Ende der Prüfung in der Laubwaldstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den anwesenden Familienmitgliedern sowie dem Fahrlehrer und Prüfer. Weil der Vater des jungen Mannes den Prüfer dann auch noch beleidigte, wird dieser nun wegen Beleidigung angezeigt.

