Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fehler beim Abbiegen - Unfall fordert knapp 7000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Knapp 7000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, an der Kreuzung der Wasenstraße mit der Villinger Straße und der Arminstraße ereignet hat. Eine 51-jährige Fahrerin eines Renault Clios war auf der Wasenstraße unterwegs und bog an der Kreuzung nach links auf die Villinger Straße ab. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen aus Richtung Arminstraße entgegenkommenden Seat Ibiza eines 35-jährigen Autofahrers und stieß mit diesem zusammen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Renaults der Unfallverursacherin.

