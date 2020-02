Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen) Mit einem Sattelzug-Lastwagen anderes Sattelzugfahrzeug gestreift und sich nicht gemeldet

Tuningen (ots)

Zu einer Unfallflucht durch den Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens ist es am frühen Dienstagmorgen, zwischen 06.00 Uhr und 06.15 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem "Netto"-Zentrallager an der Straße "Vor dem Haldenwald" im Gewerbegebiet von Tuningen gekommen. Dort streifte der derzeit noch unbekannte Sattelzug-Fahrer einen anderen, auf dem Parkplatz abgestellten Sattelzug und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich zu melden. An dem anderen Sattelzug des Typs Scania R500 beziehungsweise an dessen Auflieger entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) entgegen.

