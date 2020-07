Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Ein 49jähriger Süchtelner Radfahrer querte am 01.07.20 um 15:44 Uhr die Fahrbahn der Weberstr. um auf einen Radweg zu kommen, dabei wurde er von dem PKW einer 59jährigen Grefratherin erfasst, die nach Verlassen des Rewe-Parkplatzes ebenfalls die Weberstr. befuhr. Die PKW-Fahrerin fuhr auf ihrer Fahrspur und wies kein Fehlerverhalten auf. Durch den Zusammenstoß stürzt der Fahrradfahrer zu Boden und zieht sich eine Schürfwunde am Ellenbogen und am Knie zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort ist nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell