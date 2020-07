Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am heutigen 01.07.2020 um 15:20 Uhr befährt eine 52jährige Viersenerin mit ihrem Pkw die Schottelstraße in Willich-Anrath. Dabei übersieht sie beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr, die im Kreisverkehr befindliche 60jährige Tönisvorster Pedelecfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzt die Pedelecfahrerin zu Boden und zieht sich eine Schürfwunde am Ellenbogen und eine Prellung an der Hüfte zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort ist nicht erforderlich.

