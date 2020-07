Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis mit Pkw unterwegs (01.07.2020)

Engen (ots)

Einer Polizeistreife des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen fiel am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in der Aacher Straße ein Fiat mit fehlenden Kennzeichen auf. Die Beamten hielten kurz darauf das Fahrzeug an. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers stellten die Polizisten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 3,6 Promille, woraufhin die ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus veranlasst wurde. Zudem stellte sich heraus, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug hatte er nach seinen Angaben am gleichen Tag erworben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell