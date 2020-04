Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall mit Mercedes

Gütersloh (ots)

Rietberg (MS) - Sonntagnacht (26.04., 01.05 Uhr) verunfallte eine 41-jährige Verlerin mit ihrem Mercedes auf der Detmolder Straße in Neuenkirchen und verletzte sich schwer.

Die Mercedes-Fahrerin befuhr die Detmolder Straße in Fahrtrichtung Neuenkirchen als sie in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Die 41-Jährige fuhr dann zunächst gegen einen Begrenzungspfosten und anschließend gegen eine Betonwand am Ende des Straßengrabens. Durch den Aufprall drehte sich der Mercedes und wurde gegen ein Verkehrszeichen, sowie zwei angrenzende Bäume und ein Gedenkkreuz geschleudert, bevor er zum Stehen kam.

Die 41-jährige Fahrerin wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10 450 Euro.

