POL-GT: Körperverletzung durch Anhusten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagmittag (24.04., 13.45 Uhr) meldete eine Zeugin einen bis dahin unbekannten Mann, der im Bereich des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes an der Osnabrücker Landstraße mehrfach in der Schlange wartende Personen ansprach. Der Mann habe die Wartenden nach Geld und Zigaretten befragt und hatte hierbei den Personen auch mehrfach vorsätzlich in das Gesicht gehustet.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten den Mann anschließend im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Gegen den 40-jährigen Gütersloher wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten auf Anordnung des Amtsgerichts Gütersloh in Gewahrsam genommen.

