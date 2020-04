POL-GT: Alleinunfall auf der Avenwedder Straße

Polizei Gütersloh

Gütersloh (FN) Am Samstagmorgen, 25.04.2020, um 03.00 Uhr, befuhr ein 22jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem Pkw, Audi A4 Avant, die Avenwedder Str. aus Richtung Avenwedde kommend in Richtung Friedrichsdorf. Etwa 200 Meter vor dem Forellenweg kam er in einem Kurvenbereich mit den rechten Rädern seines Fahrzeugs auf den angrenzenden rechten Bankettenbereich. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab, touchierte dort einen Leitpfosten und einen Straßenbaum. Durch die Kollision mit dem Straßenbaum wurde das Fahrzeug herumgeschleudert und kam mit dem Heck voran im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer verließ sofort sein Fahrzeug und lief auf dem dortigen Radweg in Richtung Friedrichsdorf. Eine am Unfallort eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnte den Mann noch kurz sehen, wie er auf ein angrenzendes Grundstück lief. Durch mehrere Streifenwagen wurde das Gebiet abgesperrt und eine Nahbereichsfahndung wurde eingeleitet. Parallel dazu wurde ein Diensthundeführer angefordert, der bei der Absuche unterstützen sollte. Im Rahmen der Fahndung wurde dann ein 22jähriger Mann aus Gütersloh angetroffen und vorläufig festgenommen. Da die Atemluft des Angetroffenen deutlich nach Alkohol roch, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er hatte sich bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. Das Unfallfahrzeug wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen und ebenfalls sichergestellt. Die Feuerwehr der Stadt Gütersloh unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme mit einem Leiterwagen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10000,00 Euro geschätzt. Für die Bergung des Fahrzeugs und die anschließende Unfallaufnahme wurde die Avenwedder Str. bis ca. 06.00 Uhr teilweise komplett gesperrt.

