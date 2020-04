Polizei Gütersloh

POL-GT: Brände in den Bereichen Halle und Werther

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.)/ Werther (FK) - Am Samstagabend (25.04., 20.40 Uhr) meldeten mehrere Zeugen brennende Bäume und Sträucher im Teutoburger Wald in den Bereichen Werther und Halle (Westf.). Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte und die Polizei konnten drei Brandstellen ausgemacht werden. Eine in der Nähe zu Werther. Zwei im Bereich Halle. In den Orten Werther und Halle wurde großflächig abgesperrt. Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der zeitgleich gemeldeten Brandorte, welche schätzungsweise 100 Meter bis 200 Meter auseinander liegen, kann eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden. Gegen 22.00 Uhr konnten zwei verdächtig erscheinende Männer im Bereich Isingdorfer Feld/ Schulstraße in Werther festgestellt werden. Die beiden Männer werden derzeit vernommen. Der Tatverdacht wird abgeklärt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Samstagabend verdächtige Beobachtungen rund um das Waldgebiet Werther und Halle (Westf.) gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell