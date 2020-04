Polizei Gütersloh

POL-GT: Geklärte Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (JP) - Am Donnerstagnachmittag (23.04, 15.05 Uhr) befuhr ein Wohnmobilfahrer die Barnhauser Straße in Fahrtrichtung Bielefelder Straße und beschädigte beim Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel einen am rechten Gehweg geparkten LKW.

Zeugen hörten einen lauten Knall und versuchten erfolglos den Wohnmobil-Fahrer durch Hupen auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen.

Der Wohnmobilfahrer bremste unmittelbar nach dem Zusammenstoß kurz ab, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die Zeugen verständigten die Polizei und machten Angaben zu dem Kennzeichen des Unfallflüchtigen.

Ermittlungen führten zu einem 78-jährigen Mann aus Borgholzhausen, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

