Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schwerverletzter Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 15:05Uhr, fuhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Marl den Morgensonnenweg in Richtung Westen. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Marl fuhr auf der Otto-Haarmann-Straße in südlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Dieser verletzte sich dabei schwer und wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Sein Zustand ist aktuell stabil. Die Unfallstelle wurde für ca. 1,5 Std. gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1600Euro.

