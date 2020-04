Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 80-jähriger Fahrradfahrer stürzt auf der Dorstener Straße

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 10.50 Uhr, stürzte ein 80-jähriger Fahrradfahrer aus Marl auf der Dorstener Straße, in Höhe des Westcharwegs. Zeugen fanden ihn auf dem Seitenstreifen der Straße liegend vor und benachrichtigten Rettungsdienst und Polizei. Der 80-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Er konnte keine Angaben machen, wie und warum es zu dem Sturz gekommen war. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung haben sich bislang nicht ergeben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich mnit dem Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 in Verbindung zu setzen.

