Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Donnerstagvormittag steigen unbekannte Täter durch ein offenstehendes Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung an der Ewaldstraße ein. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt auch in der Wohnung. Anschließend nahmen die Täter einen Rucksack, eine Geldbörse und Bargeld mit und flüchten in unbekannte Richtung. Die Schlafzimmertür hatten sie zuvor von innen abgeschlossen.

Bottrop

Am Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Straße auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Beute. Sie flüchteten nach ersten Erkenntnissen mit Armbanduhren und Mobiltelefonen.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

