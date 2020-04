Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Sachschädigung an mehreren Autos

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag beschädigten unbekannte Täter mindestens vier geparkte Autos an der Ludwig-Rosenberg-Straße. Beschädigt wurden ein grauer Mazda 6, ein silberner BMW 320i, ein schwarzer Volvo V70 und ein grüner BMW 520i. An den Fahrzeugen wurden mehrere Teile mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell