Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 19-Jährige sexuell belästigt

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen Mitternacht, saßen eine 18-Jährige aus Dortmund und eine 19-Jährige aus Bochum auf einem Feldweg am Hohbrink auf einer Bank. Ein unbekannter Mann ging zunächst an ihnen vorbei. Dann kam er zurück, zog seine Hose aus und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: 25 - 30 Jahre alt, ca. 170cm groß, hellhäutig, braune Haare, schwarze Jogginghose, dunkelgrüne Jacke.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

