Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendieb wird nach Flucht gestellt - Haftbefehl

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Mittwochmittag (23.04., 12.30 Uhr) konnte ein 30-jähriger Mann auf der Flucht durch mehrere Zeugen gestellt werden, nachdem er zuvor in einem Lebensmittelmarkt an der Gartenstraße diverse Packungen Tabak gestohlen hatte.

Ein Zeuge beobachtete den Mann dabei, wie er im Markt eine Tasche mit den Tabakpackungen füllte und anschließend versuchte das Geschäft zu verlassen, ohne den Tabak zu bezahlen. Darauf angesprochen, flüchtete der Ladendieb zu Fuß aus dem Geschäft. Hierbei scheiterten mehrere Zeugen bei dem Versuch, den Täter aufzuhalten. Erst am Kirchplatz konnte der 30-Jährige durch einige weitere Zeugen gestellt werden.

Durch alarmierte Polizeikräfte wurde der Täter vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl eingeleitet.

Aufgrund der Schwere der Tat und einschlägiger Vorstrafen sowie der Tatsache, dass der 30-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld ein Antrag auf Untersuchungshaftbefehl gestellt. Durch einen Richter des Amtsgerichts Bielefeld wurde dem Antrag am Freitag (24.04.) stattgegeben und der Haftbefehl erlassen.

