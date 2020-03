Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Betrunkener Fahrer versucht zu flüchten

Bad Segeberg (ots)

Am 04.03.2020 um 22:12 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Norderstedt einen silbernen Audi im Schützenwall kontrollieren. Dazu benutzten die Beamten das Anhaltesignal ihres Streifenwagens. Der Fahrer beschleunigte daraufhin und flüchtete in Richtung Kreisverkehr Stormarnkamp / Langenharmer Weg. Weitere herbeieilende Polizeibeamte stellten ihn bereits in der Stormarnstraße.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest. Als die Beamten den 27jährigen Fahrer auf das Revier Norderstedt bringen wollten leistete dieser erheblichen körperlichen Widerstand. Er schlug und trat um sich. Auch die Blutprobenentnahme durch einen Arzt wurde durch die Aggressivität des Mannes aus dem Kreis Schleswig-Flensburg deutlich erschwert. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer zuvor Drogen zu sich genommen hat. Aufgrund seines gewalttätigen Zustandes musste er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle des Reviers Norderstedt verbringen.

Die Polizei in Norderstedt-Mitte ermittelt nunmehr gegen den Fahrer aufgrund des Verdachts einer Trunkenheit im Verkehr und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Er darf somit keine Fahrzeuge mehr führen.

