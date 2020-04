Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht in Rheda-Wiedenbrück - Fahrzeugführer gestellt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück - (AG) - Am frühen Sonntagmorgen, (26.04. 03:00 Uhr) befuhr ein 35jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit seinem Pkw, VW Passat, die Gütersloher Straße aus Richtung Gütersloh in Richtung Rheda. In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert zuerst mit einem geparkten Pkw und danach mit der Hauswand / Schaufenster eines Elektronikgeschäfts. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw weiterhin gegen einen Baum geschleudert und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Gütersloher Straße zum Stehen. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden außerdem ein geparkter Mercedes-Benz sowie eine abgestellte Hebebühne leicht beschädigt. Der Fahrzeugführer flüchtete vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten von der Unfallstelle. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte er jedoch gegen 05:45 Uhr schwer verletzt in der Nähe des Unfallortes, an der Parkstraße, angetroffen werden. Da dieser erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seiner Verletzungen verblieb er im Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 22000,00 Euro geschätzt.

