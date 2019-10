Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe in Garagen

Halver (ots)

In der Nacht zum Freitag hebelten unbekannte Täter zwei Garagen am Ohler Weg auf. Aus einem in der Garage stehenden Pkw entwendeten die Täter persönliche Gegenstände und aus der zweiten Garage nahmen die Täter vier Reifen auf Felge mit. Diese wurden am frühen Morgen in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden.

Am Uferweg waren in der Nacht zum Freitag Fahrraddiebe unterwegs. Aus einer Garage wurden zwei E-Bikes gestohlen. Aus einer anderen Garage verschwand ein Trekkingrad. Es handelt sich im Einzelnen um

- ein Mountainbike (29") der Marke NCM Moscow in der Farbe schwarz/blau ohne Akku und mit einer Tasche der Marke Jako mitsamt Regenjacke, Luftpumpe und Fahrradshirt, - ein Mountainbike (27,5") der Marke NCM Moscow in der Farbe schwarz/blau, ebenfalls ohne Akku. In der fest montierten Fahrradtasche lagen ein silbernes Schloss, ein Reparaturset und - ein schwarz/weißes Fahrradshirt, ein weißes Fahrrad der Marke Fulda (Modell Q). Die Diebe müssen zwischen Donnerstagabend, 23 Uhr, und Freitagmorgen, gegen 11.15 Uhr, unterwegs gewesen sein. Gegen 2.30 Uhr hörten die Geschädigten den Hund der Nachbarn aufgeregt und laut bellen. Sie dachten sich dabei jedoch nichts.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Obergrügge in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag nimmt die Polizei in Halver entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell