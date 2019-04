Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Scheibe eines Pkws eingeschlagen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Scheibe eines Pkws wurde am Sonntag, 14. April 2019, auf dem Parkplatz in der Straße 'Am Stadtbad' eingeschlagen.

Ein 48-jähriger Berliner stellte seinen grauen Peugeot Kombi um 11:30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 12:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Heckscheibe eingeschlagen war. Ob aus dem Fahrgastraum etwas entwendet wurde, konnte nicht abschließend gesagt werden. Der Schaden wurde auf 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem kurzen Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (438236).

