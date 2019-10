Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Drahtfirma

Altena (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in die Büros einer Drahtfirma an der Bachstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam mehrere Türen, durchwühlten sämtliche Schränke in den Büros und versuchten, einen Tresor aus der Wand zu brechen. Die Täter entkamen mit Computern, Laptops und Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 9199-0.

