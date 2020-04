Polizei Gütersloh

POL-GT: Honda-Fahrer verliert Kontrolle über sein Motorrad

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MS) - Am Sonntagnachmittag (26.04., 15.00 Uhr) kam es in der Straße Am Bärenbach in Stukenbrock-Senne zu einem Alleinunfall eines 19-jährigen Kradfahrers aus Gütersloh.

Der 19-Jährige befuhr mit seiner Honda aus Richtung Augustdorf kommend die Straße Am Bärenbach in Richtung Panzerringstraße. Zu Beginn einer Linkskurve verlor er eigenen Angaben nach aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr ungebremst in die Böschung, wo er sich überschlug.

Mittels Rettungswagen wurde der schwer verletzte Motorradfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6000 Euro.

