Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter zerkratzt Auto (30.06.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei, die am Dienstag in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18 Uhr in der Breslauer Straße vor der Hausnummer 16 eine Person beobachtet haben, wie diese die Beifahrerseite eines Audi zerkratzt hat. Hinweise werden an den Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel. 07726/93948-0, erbeten.

