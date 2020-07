Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/RW) Griechische Landschildkröte entlaufen 1.7.20

Vöhringen (ots)

Ein 49-jähriger Tierhalter aus der Dorfstraße hat sich am Mittwoch an die Polizei gewandt, weil eine seiner griechischen Landschildkröten entlaufen ist. Er hatte sie bei dem schönen Wetter den ganzen Nachmittag mit anderen Schildkröten im Freigehege in seinem Garten. Das fehlende Tier, für das der Mann eine Genehmigung hat und zehn Jahre alt ist, hat eine Größe von etwa 15 Zentimetern und drei ausgeprägte Höcker auf dem Panzer. Der Tierschutzverein ist ebenfalls über den Alleingang der Reptilie informiert worden. Hinweise nimmt auch die Polizei Oberndorf unter 07423 81010 entgegen.

