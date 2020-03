Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Farbschmierereien auf Windkraftanlagen

Vreden (ots)

Keine Kunst, sondern Sachbeschädigung: Zum wiederholten Mal haben Unbekannte mehrere Windkraftanlagen in der Bauernschaft Köckelwick in Vreden beschmiert. Die Täter haben mit roter Farbe zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Montag, 12.00 Uhr, die Farbschmierereien auf die Windkraftanlagen gesprüht. Von der Straße sind die Anlagen gut einsehbar und befinden sich zwischen der Alstätter Straße und dem Rietgang. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

