Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche, Diebstahl aus Kfz

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der vergangenen Nacht, gegen 02:00 Uhr, brach ein unbekannter Täter in das Büro einer Autowerkstatt an der Voßstraße ein. Hier nahm er einen Autoschlüssel an sich und fuhr ein Auto aus der Werkstatt. Das Auto wurde dabei erheblich beschädigt. Aus unbekannten Gründen flüchtete der Täter dann zu Fuß in Richtung Zum Brink. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet. Als Beschreibung konnte lediglich angegeben werden, dass die Person schwarz gekleidet war.

Castrop-Rauxel

Zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag haben unbekannte Täter ein Teil von einem Zaun zu einem Firmengelände an der Industriestraße aufgeschnitten. Anschließend entwendeten sie mehrere Grills. An dem Zaun entstand Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter einen weißen Kleintransporter an der Vorderbruchstraße auf. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie zahlreiches Werkzeug und Werkzeugmaschinen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell